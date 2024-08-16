الإسكان: تنفيذ 448 عمارة بالعاشر من رمضان ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

كتب أحمد حسن

زار المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مدينة العاشر من رمضان، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الإسكان والخدمات بالمدينة، يرافقه المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والمشروعات.



واستهل مسئولو الإسكان الزيارة بجولة تفقدية للمشروعات السكنية شملت المرور على الأعمال الجارية بموقع مشروع تنفيذ 98 عمارة بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين" بشرق حي الأندلس بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة.



كما تفقد مسئولو الإسكان الأعمال الجارية بموقع تنفيذ 52 عمارة ضمن المرحلة الرابعة بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " شرق حي الأندلس بمساحة 75 مترا مربعا للوحدة كاملة.



عمارات سكن لكل المصريين



وشدد المهندس كمال بهجات، على مواصلة الجهود المبذولة في إتمام المشروعات وتنسيق الموقع، وسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة.



وفي الإطار نفسه، تابع المهندس علاء عبداللاه، استكمال الأعمال الجارية بمشروعات الخدمات بالحي 16، لافتاً إلى أنه جارٍ تنفيذ 2 حضانة بالقطعة رقم 81 منطقة رقم، والقطعة رقم 76 بالمنطقة رقم 5، كما تم تنفيذ 2 سوق تجارية نموذج 12 محلا بالقطعة رقم 80 بالمنطقة رقم 4، والقطعة رقم 75 بالمنطقة رقم 5.



وأضاف أنه تم إنشاء مدرسة تعليم أساسي بالحي 16، سعة 33 فصلاً، مشدداً على ضرورة التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة بالجدول الزمني المتفق عليها وبالجودة المطلوبة.



مبادرة سكن لكل المصريين





كما تابع علاء عبداللاه، استكمال الأعمال الجارية بمشروع حي النرجس ضمن المرحلة الرابعة " سكن لكل المصريين "، والتي تضم 298 عمارة بإجمالي 5960 وحدة سكنية تقريباً بمساحة 90 مترا مربعا كاملة المرافق.



واستعرض رئيس جهاز العاشر من رمضان، آخر المستجدات بالمشروع من تشطيبات داخلية وخارجية، مؤكداً الحرص على إنجاز خطة الدولة الشاملة للانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات الإسكان القومية.



جولة تفقدية لمشروعات مدينة العاشر من رمضان





وفي سياق متصل، واصلت إدارة التنمية وقطاع النظافة والتجميل بجهاز مدينة العاشر من رمضان، متابعة شركات النظافة العاملة بالمدينة، حيث تم تنفيذ حملة نظافة شاملة استمرت عدة أيام وشملت تنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية وإزالة الإشغالات ورفع المخلفات وتفريغ صناديق القمامة بكافة الأحياء السكنية والصناعية بالمدينة.