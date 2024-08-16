الأمير هارى وزوجته يقومان بزيارة إلى كولومبيا لمدة 4 أيام

بوجوتا (أ ش أ)

يقوم الأمير هارى وزوجته ميجان حاليا بزيارة إلى كولومبيا تستغرق أربعة أيام ، تلبية لدعوة من فرانسيا ماركيز نائبة الرئيس الكولومبى.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة، أن دوق ودوقة ساسكس زارا خلال يومهما الأول من زيارة الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، مدرسة بالعاصمة بوجوتا وتحدثا مع الطلاب حول تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية حماية الأطفال من التعرض للأذى عبر الإنترنت. كما تحدث هاري وميجان خلال منتدى حول المسؤولية الرقمية شارك في تنظيمه مؤسستهما الخيرية "آرتشيويل" التي تأسست في عام 2020.

ومن المقرر أن يزور الأمير هاري وزوجته ميجان مدينتي "قرطاجنة" و"كالي" خلال رحلتهما إلى كولومبيا التي تعد ثاني زيارة لهما هذا العام، بعد أن زارا نيجيريا في شهر مايو الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن دوق ودوقة ساسكس كان قد قررا في يناير عام 2020 التخلي عن مهامهما الملكية الرسمية وانتقلا للعيش في كاليفورنيا بالولايات المتحدة.