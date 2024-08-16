اعترافات دجال المنصورة: أوهمت الضحايا بعلاجهم روحانيا مقابل مبالغ مالية

كتب سليم على

أدلى عاطل أمام جهات التحقيق في المنصورة ، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة ، واعترف بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والشعوذة والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ،ووجهت له تهمة النصب على المواطنين.



