ارتفاع شديد فى درجات الحرارة على معظم مناطق المنوفية.. مباشر

المنوفية - محمد فتحى

تشهد محافظة المنوفية ،منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، طقسا شديد الحرارة على معظم قرى ومدن المحافظة، كما تشهد الحركة المرورية سيولة مرورية على الطرق الرئيسية بمحافظة المنوفية.

تتوقع هيئة الارصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.