اليوم السابع
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الجمعة، 16 أغسطس 2024 08:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إيطاليا: لم يتم تسجيل إصابة بجدرى القردة.. والوضع الوبائى تحت السيطرة

الجمعة، 16 أغسطس 2024 07:53 م
إيطاليا: لم يتم تسجيل إصابة بجدرى القردة.. والوضع الوبائى تحت السيطرة جدرى القردة
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنه لم يتم تسجيل أى حالات بالسلالة الجديدة من جدرى القردة حتى الآن الذى أعلنت منظمة الصحة العالمية طارئة صحية عالمية.


وقالت رئيسة إدارة الوقاية بوزارة الصحة الإيطالية مارا كامبيتييلو - فى تصريح صحفى اليوم /الجمعة/ - إن الوضع الوبائى فى إيطاليا تحت السيطرة حاليا، مشيرة إلى تعزيز شبكة المراقبة التشخيصية للفيروس فى جميع أنحاء إيطاليا.


ولفتت إلى أن المخزون من اللقاحات كاف حاليا لضمان تأمين الاحتياجات.


وأشارت إلى التواصل الدائم مع المنظمات الدولية لتطوير التدابير المشتركة ، بجانب تفعيل الوزارة للقنوات التشغيلية مع وكالة الأدوية الإيطالية والمعهد العالى للصحة بالوزارة لتخطيط استراتيجيات لاحتواء المخاطر فى حالة حدوث تغيير فى الوضع الحالي.


وأوضحت أنه جار إنشاء غرفة مشتركة بين الوزارات المعنية لبحث أى متغيرات من خلال نهج منظم استراتيجى .


وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت - مؤخرا - جدرى القردة حالة طوارئ صحية عامة.


وقالت وكالة الصحة العامة فى السويد إنه تم رصد أول إصابة خارج إفريقيا بالسلالة الجديدة من جدرى القردة.







جدرى القردة

إيطاليا

روما

جدرى

منظمة الصحة العالمية




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