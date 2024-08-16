إحالة 5 أطباء بمستشفى المراغة في سوهاج للتحقيق لتغيبهم عن العمل

سوهاج عمرو خلف

أجرى الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، يرافقه الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي، زيادة مفاجئة لمستشفى المراغة لمتابعة سير العمل وانتظامه والتزام الأطقم الطبية بأماكن عملها والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان واللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، بضرورة متابعة سير العمل بمستشفيات المحافظة علي مدار الساعة.

وقرر وكيل وزارة الصحة إحالة 3 أطباء و2 صيادلة للتحقيق لتغيبهم عن العمل دون إذن مسبق ، كما شدد وكيل صحة سوهاج علي الإلتزام باماكن العمل و تطبيق سياسات مكافحة العدوي، وبذل مزيد من الجهد لخدمة المرضي .