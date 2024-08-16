اليوم السابع
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أونروا: الفلسطينيون بغزة عالقون فى كابوس لا ينتهى من الموت والدمار

الجمعة، 16 أغسطس 2024 06:36 م
أونروا: الفلسطينيون بغزة عالقون فى كابوس لا ينتهى من الموت والدمار غزة
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن أونروا قالت إن الفلسطينيين بقطاع غزة عالقون فى كابوس لا ينتهى من الموت والدمار على نطاق لا يصدق، والخوف انتشر مرة أخرى بين العائلات الفلسطينية بقطاع غزة عقب أوامر الجيش الإسرائيلى إخلاء بعض المناطق فى المواصي.

 

وأضافت أونروا أن أوامر الإخلاء شملت النزوح إلى أماكن فى قطاع غزة زعمت إسرائيل أنها "منطقة إنسانية".

 

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.


ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.


ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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