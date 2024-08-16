أوروبا تزويد أوكرانيا بآلات حديثة لإزالة الألغام بقيمة تتجاوز 1.8مليون يورو

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أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، تزويد أوكرانيا بآلتين حديثتين لإزالة الألغام من طراز GCS-200 وغيرها من المعدات المتخصصة في نفس الغرض بقيمة تزيد عن 1.8 مليون يورو.



وذكرت دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي - في بيان صحفي - أن عمليه التسليم الأخيرة جاءت في إطار حزمة دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في مجال إزالة الألغام للأغراض الإنسانية بقيمة 25 مليون يورو والتي تم الإعلان عنها في قمة مشتركة في فبراير 2023، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات العاجلة للعاملين في مجال إزالة الألغام في أوكرانيا، والتي تتراوح بين الأساسيات والمعدات اللازمة لفرق إزالة الألغام والمركبات النارية وأنظمة إزالة الألغام الآلية.



وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا ريمي دوفلو إن الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا في مواجهة التحديات التي يفرضها التلوث بالألغام؛ بما في ذلك من خلال توفير المعدات التي تشتد الحاجة إليها. إن عملنا معًا ينقذ الأرواح ويعطي الأمل ويساهم في مستقبل أفضل لأوكرانيا.



في حين قال رئيس خدمة النقل الحكومية الجنرال أولكسندر ياكوفيتس "ممتنون للغاية لشركائنا الأوروبيين لدعمهم المستمر. وستسهم آلات ومعدات إزالة الألغام في إزالة الألغام بشكل أسرع من الأراضي وتقليل المخاطر الناجمة عن مخلفات الحرب من المتفجرات على السكان المدنيين"، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تعد من بين الدول الأكثر تلوثًا بالألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب في جميع أنحاء العالم.