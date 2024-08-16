أمين سر فتح: مصر تسعى دائما لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

كتب محمد شعلان

قال زيد تيم، باحث سياسي وأمين سر حركة فتح، إن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ليس مُستغربًا، لأن مصر كانت دائما وستبقى القضية الفلسطنية هي القضية الرئيسية في الشرق الأوسط التي تهتم بها، وتسعي دائما إلى جانب منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني لمساعدة ودعم الشعب الفلسطيني ووقف المجازر وحرب الإبادة الجماعية.

وأضاف «تيم» خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه خلال 7 ساعات بالمفاوضات في قطر كان الموقف واضح وصريحًا من ناحية مصر تجاة هذا العدوان، والدليل على ذلك أن اليوم خلال خطاب الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في المجلس التركي تحدث بوضوح وشكر دولة مصر والأردن على موقفهم والمميز الداعم للقضية.

وأوضح الباحث، أن مصر لها أكثر من دور هام على أكثر من مستوى، حيث تمثل أكبر دولة عربية ولها ثقل دولي ومحلي وموقعها الإستراتيجي ومكانتها بين دول العالم، ولتبنيها دائما الدعم الحقيقي للشعب الفلسطيني، وهذا ظهر خلال مواقف كثيرة.

وشدد، على أنّ الشعب المصري كان ولازال وسيبقي الداعم للشعب الفلسطيني، وهو يعرف مدي احترام وتقدير الشعب المصري والدولة المصرية لهم التي ضحت بالغالي والنفيث من أجل أخذ الشعب الفلسطيني جميع حقوقة وقيام دولة فلسطينية عادلة.