11 % من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما بشرق المتوسط مدخنين

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية، إن 11% من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا يتعاطون التبغ، يسجل الشباب في إقليم شرق المتوسط ، أعلى معدل لتعاطي التبغ في جميع أقاليم المنظمة، بمتوسط معدل إقليمي يبلغ 15%، ويرتفع إلى 42% في بعض بلدان الإقليم.



الاقلاع عن التبغ

وأظهرت دراسات استقصائية أجريت على البالغين في بلدان إقليم شرق المتوسط أن ما يصل إلى 60% من المدخنين البالغين يقولون إنهم يرغبون في الإقلاع عن التدخين.



وتُظهِر الدراسات الاستقصائية التي أجريت على الشباب أن ما يقرب من 70% من الشباب في إقليم المنظمة لشرق المتوسط يقولون إنهم يرغبون في الإقلاع عن تعاطي التبغ.

ولدى كل من إيران العراق والأردن والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى من خدمات الإقلاع عن تعاطي التبغ في إقليم المنظمة لشرق المتوسط.



ويشجع المبدأ التوجيهي الصادر عن المنظمة بشأن العلاج السريري البلدانَ على نشر تدابير الإقلاع عن تعاطي التبغ وتعزيز خدمات الإقلاع عنه لمساعدة الشباب على الإقلاع عن التبغ.

