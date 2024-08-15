وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى ساقلتة المركزي تمهيداً لاستلامها بتكلفة 440 مليون جنيه

سوهاج عمرو خلف

تفقد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج يرافقه المهندس علي عبدالساتر مدير مشروعات لوزارة الصحة

وبحضور النائب زكريا حسان عضو مجلس النواب، مستشفى ساقلتة المركزي وذلك تمهيداً لاستلامها و بدء العمل بها قريبا جداً . حيث اوشكت جميع الأعمال علي الانتهاء. بعد إجراء أكبر عملية تطوير للمستشفي لتكون قادرة علي تقديم الخدمات الصحية المنوطة بها علي أكمل وجه .

ومن جانبه أشار وكيل وزارة الصحة أن التطوير يشمل تطوير المبنى القديم وإنشاء مبنى جديد ويتكون من دور أرضي و4 أدوار علوية، حيث يشمل الدور الأرضي قسم الطوارئ وقسم الأشعة، بالإضافة إلى 13 عيادة خارجية، ويشمل الدور الأول أقسام العلاج الطبيعي والغسيل الكلوي والمعامل والمناظير و24 سرير إقامة مرضى داخلي.

فيما يشمل الدور الثاني قسم العمليات ويحتوي على 4 غرف عمليات والعنايات المركزة بواقع 18 سرير عناية وقسم الإدارة وقسم نظم المعلومات و21 سريراً إقامة داخلياً، ويشمل الدور الثالث قسم النساء والتوليد وقسم الحضانات.

يذكر أن أعمال تطوير مستشفى ساقلتة المركزي بإجمالي 177 سريراً على مساحة 7473 متراً مربعاً بتكلفة 440 مليون جنيه.