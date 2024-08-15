وكيل تعليم كفر الشيخ: لا شكوى فى يوم ختام الدبلومات الفنية

كفر الشيخ- محمد سليمان

لم تتلق غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أى شكاوى فى أخر أيام الامتحانات العملية للدبلومات الفنية، وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، آخر أعمال الامتحانات من غرفة العمليات بالمديرية.

كما أجرى محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ مقابلات مع المتقدمين لتسيير الأعمال لوظيفة رئيس قسم الثانوى بإدارة بيلا التعليمية ومدير مدرسة، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية بحضور كل من الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية وضياء الشامى، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومحمد عبد الوهاب، مدير إدارة التنسيق العام.

وأكد وكيل الوزارة أنه يتم تطبيق معايير الشفافية والنزاهة فى اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة، والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.



فرغة العمليات بتعليم كفر الشيخ