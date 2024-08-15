وزير خارجية لبنان لنظيره الفرنسى: وقف إطلاق النار فى غزة يكتسب أهمية كبرى لنا

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وزير الخارجية اللبنانى لنظيره الفرنسى قال إنه يجب وقف إطلاق النار فى غزة يكتسب أهمية كبرى للبنان نظرا لانعكاساته المباشرة على الحدود الجنوبية.

وأضاف وزير الخارجية اللبنانى أننا مستعدون لتعزيز وجود الجيش اللبنانى فى الجنوب ونناشد مجلس الأمن الموافقة على تمديد ولاية يونيفيل دون إدخال أى تعديلات.

وتابع وزير الخارجية الفرنسى أنه يجب تكثيف المساعى والجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات ومنع اشتعال حرب فى المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.