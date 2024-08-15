وزير الكهرباء يتفقد هيئة المواد النووية ويستعرض مشروعات العمل

كتبت رحمة رمضان

تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، اليوم الخميس فى زيارة ميدانية هيئة المواد النووية بمنطقة القطامية،وذلك لمتابعة سير العمل ودور الهيئة ومساهماتها فى المشروعات القومية والبرنامج النووى المصرى السلمي وخاصة دورة الوقود النووى واستكشاف وتعدين واستخلاص الخامات النووية ومشروعات الرمال السوداء واستصلاح الأراضي وخزانات المياه الجوفية وغيرها من المشروعات فى توجه الدولة نحو تضافر جهود المؤسسات الوطنية والمشاركة فى أوجه التنمية المستدامة التى تشهدها مصر على مختلف الأصعدة.

وتفقد الدكتور محمود عصمت المراكز البحثية المختلفة والمعامل والمكتبة الرئيسية وقاعات البحث والدراسة ، وناقش مع عدد من الأساتذة والخبراء المتواجدين خلال الزيارة استراتيجية العمل والمشروعات البحثية الحالية وخطط التنفيذ بالتعاون مع بعض الجهات.

واستعرض دور الهيئة فى اجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لاستغلال رواسب الرمال السوداء ومعادنها الاقتصادية على الساحل الشمالى والمشاركة فى تأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية وتوطين تكنولوجيا معالجة المعادن الناتجة واستخلاص مابها من عناصر اقتصادية والمشاركة فى المشروع القومى لتطهير البحيرات والقيام بالدراسات الجيوهندسية والجيوفيزيائية والجيوتقنية ومخرات السيول ، وكذلك قاعدة البيانات بنتائج المسح الاستكشافى الجوى والأرضى للخزان الجوفى

استمع الدكتور عصمت إلى شرح حول المشروعات الجارى تنفيذها ومنها تعظيم أوجه الاستفادة من الملح الصخرى والمشاركة فى دراسات توطين تكنولوجيا وتصنيع الألواح الفوتوفولطية وأشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية)، وتصنيع السيليكون النقى وصولاً لتصنيع الخلايا الشمسية وانتاج اول "رقيقة "من خام الكوارتز النقي والتعاون مع هيئة الثروة المعدنية فى استكشاف وتقييم خام الكوارتز والرمال البيضاء.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن هيئة المواد النووية شريك أساسي فى خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية الكبرى فى شتى المجالات الاقتصادية خاصة الاستصلاح والتصنيع الزراعي وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة والتعدين والثروة المعدنية والتوسع العمراني والمدن الجديدة، مشيرا إلى مشروعات العمل التخصصي مثل الاستراتيجية الوطنية وخططها التنفيذية لاستكشاف وتعدين الخامات النووية والعناصر الاقتصادية المصاحبة والبدء الفعلى فى مرحلة تقييم الخامات وإنشاء الوحدات التكنولوجية لإذابةالخامات النووية والعناصر الاقتصادية ووحدات استخلاص اليورانيوم وتصنيع الكعكة الصفراء واعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية عن تواجدات واحتياطيات واستخلاص العناصر الأرضية النادرة فى اطار خطة الدولة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية، موضحا التعاون مع الجامعات المختلفة فى مجالات تأهيل واعداد شباب الجامعات وإنشاء واعتماد مركز تدريب الهيئة لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية ، مضيفا التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة فى مجال الطاقة النووية، وفى اطار الملاحظات التى أبداها الدكتور عصمت خلال الجولة التفقدية ، اوضح ان هناك خطة عمل خلال المرحلة المقبلة للتطوير والتحديث والاستفادة من إمكانيات هيئة المواد النووية.