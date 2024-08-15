وزير الإسكان ومحافظ مطروح يتفقدان سير العمل بمحطات تحلية المياه بمرسى مطروح

كتب أحمد حسن

الشربيني: تم وجارٍ تنفيذ 27 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة تجاوزت 8.1 مليار جنيه لخدمة أهالينا بمحافظة مطروح

التشديد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير التشغيل والصيانة القياسية للحفاظ على المحطات.. وتقديم الخدمة على أعلى مستوى

عقب تفقدمها لمحطة الصرف الصحى، انتقل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لتفقد سير العمل بمحطات تحلية مياه البحر بمدينة مرسى مطروح، ويرافقهما الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولو الشركة القابضة للمياه والصرف، وشركة المياه والصرف بمحافظة مطروح.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات لمياه الشرب منذ 2014 وحتى الآن، بمحافظة مطروح، بتكلفة تخطت 1.8 مليار جنيه، و7 مشروعات للصرف الصحى، بتكلفة تخطت 1.2 مليار جنيه، وجار تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب، بتكلفة نحو 3 مليارات جنيه، و7 مشروعات للصرف الصحى، بتكلفة تخطت 2.1 مليار جنيه، لخدمة أهالينا بمحافظة مطروح، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة للوزارة، تنفيذ تلك المشروعات.



واستمع الوزير، لشرح تفصيلى من مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة مطروح، عن موقف خدمات المياه والصرف المقدمة للمواطنين، واحتياجات المحافظة من المياه والصرف، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير التشغيل والصيانة القياسية، للحفاظ على المحطات، وتقديم الخدمة على أعلى مستوى، ومشيرا إلى أنه شكل لجنة لدراسة احتياجات المحافظة من المياه والصرف، وتحديد المشروعات ذات الأولوية لتنفيذها.