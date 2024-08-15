وزارة العمل: تكثيف عمليات التوعية بمكافحة الاتجار بالبشر وعمالة الأطفال بأسيوط

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم ورشة عمل تثقيفية لمفتشي العمل التابعين لمديرية العمل بمحافظة أسيوط، لمكافحة الإتجار بالبشر ومكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال، بالتعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية ومكتبها بالقاهرة، وذلك لمدة ثلاثة أيام متتالية، بحضور 43 مفتشا، حيث تهدف الورشة إلى صقل مهارات العاملين في حقل التفتيش بالمديريات والمكاتب التابعة لها، وإكسابهم القدرة على كيفية التعامل في مواجهة حالات الإتجار بالبشر فضلاً مكافحة أسوأ أشكال عمل الطفل ، لما لها من مخالفة لنصوص الدستور المصري واتفاقيات العمل الدولية المبرمة في هذا الصدد، ولما تمثله أيضاً من خطورة على النظام العام والآداب للمجتمع المصري ، تضمن جدول أعمال الورشة مفاهيم وتعريفات الإتجار بالبشر ، وأشكاله وصوره ، ومناقشة اتفاقيات العمل الدولية المرتبطة بهذا الموضوع ، والإتجار فى البشر فى التشريعات الوطنية والقوانين، ودور منظمة العمل الدولية فى مواجهة تلك الظاهرة.

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الورشة تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، حول ضرورة رفع كفاءة مفتشي العمل بالمديريات ، ودعم وتعزيز قدراتهم العملية والقانونية ، وتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول تطبيق أحكام القانون ومواده، والقوانين ذات الصلة ، لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال،وصناعة بيئة عمل لائقة يستفيد منها طرفي العملية الإنتاجية ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وكذلك تعزيز ملفات التعاون مع الجهات الشريكة لتحقيق التطبيق الأمثل لمعايير العمل الدولية التى وقعت الدولة المصرية عليها لإيجاد مناخ عمل لائق.

كما نظمت مديرية العمل بجنوب سيناء، ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية ، بعنوان "دور السلامة والصحة المهنية فى الحد من مخاطر بيئة العمل"، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل ، تناولت فعاليات الندوة أهمية السلامة والصحة المهنية وأهدافها واشتراطاتها الواجب توافرها فى أماكن العمل لحماية الأفراد والمنشآت من المخاطر المختلفة الموجودة فى بيئة العمل ، وأهمية تشكيل أجهزة ولجان السلامة والصحة المهنية ، وأهمية الالتزام بأهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية، ودور مسؤولي السلامة فى حماية المنشاة من مخاطر بيئة العمل ، ومخاطر الحريق المحتملة، وخطط الطوارئ ، فضلاً عن أهمية صقل وتنمية المهارات والعلوم والمعارف لدى مسئولي السلامة والصحة المهنية بالقطاعات المختلفة، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها التابعة ، المستمرة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف قطاعات العمل لحمايتهم ووقايتهم من المخاطر المحتملة.

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة الإهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل جميع المنشآت بمختلف القطاعات لحماية الأفراد والممتلكات والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وتكثيف الجهود لتطوير هذه المنظومة ،التى ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية ،وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة ، مع ضرورة الإهتمام بعمليات التوعية بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة للحفاظ على الموارد البشرية والمادية ، وأضافت مدير المديرية أن الندوة ألقى محاضراتها المهندسة امال زكي مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بطور سيناء ، حول دور السلامة فى حماية المنشاة من مخاطر بيئة العمل ، ومخاطر الحريق وخطط الطوارئ وأهميتها.