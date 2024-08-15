هآرتس: حرب إسرائيل على غزة الأكثر دموية خلال القرن الـ21

وكالات

قالت صحيفة هآرتس إن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي تعد ضمن أكثر الحروب دموية منذ بداية القرن الـ21، وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي قتل كثيرا من الفلسطينيين في المناطق التي سبق أن أعلن أنها آمنة.

وقالت الصحيفة في تحقيق إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دأب على اتهام المجتمع الدولي بالنفاق في موقفه من الحرب على قطاع غزة، مدعيا أنه يتجاهل الصراعات الأخرى والكوارث الإنسانية.

وضربت الصحيفة أمثلة على ذلك، منها قول نتنياهو في يناير الماضي تعليقا على الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية تتهمها بارتكاب إبادة جماعية في غزة "أين كانت جنوب أفريقيا عندما قُتل الملايين أو أُجبروا على النزوح من ديارهم في سوريا واليمن".

وأوضحت أن التمعن في عدد القتلى في قطاع غزة يكشف أن هذه الحرب من أكثر الحروب دموية منذ بداية القرن، خاصة إذا نظرت إلى معدل الوفيات ونسبة القتلى من عامة الناس.

وأشارت إلى أن "نحو 40 ألف شخص قتلوا في قطاع غزة منذ خلال 10 أشهر من الحرب، وهو ما يمثل نسبة 2% من مجموع السكان البالغ نحو مليوني نسمة".

وأوضحت أن هذا الرقم غير معتاد في عصر الحروب التي وقعت بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945).