ننشر مواد وساعات والحصص الدراسية لطلاب المرحلة الثانوية المعدلة

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى توزيع درجات والحصص الدراسية الأسبوعية لطلاب المرحلة الثانوية استعدادا للعام الدراسى الجديد المقرر انطلاقه 21 سبتمبر المقبل.

وتشمل مواد الصف الأول الثانوى ما يلى:

- المواد الأساسية: اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق )

- المواد غير المضافة للمجموع: التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية - التربية الرياضية - التربية الوطنية )

توزيع الدرجات وعدد الحصص كالتالى:

- اللغة العربية: 5 حصص.. الدرجة من 80.. النجاح من 40.. إجماللى الساعات 129 ساعة

- اللغة الأجنبية الأولى: 5حصص.. الدرجة من 60.. النجاح من 30.. إجمالى الساعات 129

- التاريخ:5 حصص.. الدرجة من 60.. النجاح من 30.. إجمالى الساعات 129

- الرياضيات: 5حصص.. الدرجة من 60.. النجاح من 30.. إجمالى الساعات 129

- العلوم المتكاملة: 5حصص.. الدرجة من 60.. النجاح من 30.. إجمالى الساعات 129

- الفلسفة والمنطق: 4 حصص.. الدرجة من 60.. النجاح من 30.. إجمالى الساعات 103

-الإجمالى: 29 حصة.. المجموع من 380.. النجاح من 190

أما المواد غير المضافة للمجموع فتفاصيلها كالتالى:

- التربية الدينية: حصتين.. الدرجة من 40.. النجاح من 20.. إجمالى الساعات 51.5

- اللغة الأجنبية الثانية: حصتين.. الدرجة من 40.. النجاح من 20.. إجمالى الساعات 51.5

- التربية الرياضية: حصة واحدة.. الدرجة من 10.. النجاح من 5.. إجمالى الساعات 26

- التربية الوطنية: حصة واحدة.. الدرجة من 10.. النجاح من 5.. إجمالى الساعات 26





الأنشطة التربوية

- يختار الطالب نشاطا واحدا فقط مما يلى ولا تضاف درجاته للمجموع، وتكون عدد الحصة حصة واحدة والدرجة من 10 والمجاح من 5:

- التربية الفنية

- التربية الموسيقية

-الاقتصاد المنزلي

-الكشافة والمرشدات

-المسرح والتمثيل

- الصحافة والإذاعة

- خدمة المجتمع وتنمية البيئة

-النشاط العلمى والإبداعي

- المطالعة والمكتبات

أما مواد التربية المهنية فيختار الطالب مادة واحدة فقط منها ولا تضاف للمجموع وعدد حصصها حصة واحدة، والدرجة من 20 والنجاح من 10 وهى كالتالى:

- تكنولوجيا الصناعة

- تكنولوجيا الزراعة

- تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات

**مواد 2 ثانوى الأساسية الشعبة العلمية **

- اللغة العربية: 5 حصص.. الدرجة من 80.. النجاح من 40.. عدد الساعات 129

- اللغة الأجنبية الأولى: 5 حصص.. الدرجة من 60.. النجاح من 30.. عدد الساعات 129

- الرياضيات: 5 حصص.. الدرجة من 60.. النجاح من 30.. عدد الساعات 129

- الاحياء: 5 حصص.. الدرجة من 60.. النجاح من 30.. عدد الساعات 129

- الكيمياء: 5 حصص.. الدرجة من 60.. النجاح من 30.. عدد الساعات 129

- الفيزياء: 5 حصص.. الدرجة من 60.. النجاح من 30.. عدد الساعات 129

- الإجمالى 30 حصة.. المجموع من 380.. النجاح من 190

** مواد 2 ثانوى الاساسية الشعبة الأدبية **

- اللغة العربية: 5 حصص.. الدرجة من 80.. النجاح من 40.. 129 ساعة

- اللغة الأجنبية الأولى: 5 حصص.. الدرجة من 60.. النجاح من 30.. عدد الساعات 129

- التاريخ: 5 حصص.. الدرجة من 60.. النجاح من 30.. عدد الساعات 129



- الجغرافيا: 5 حصص.. الدرجة من 60.. النجاح من 30.. عدد الساعات 129



- علم النفس: 5 حصص.. الدرجة من 60.. النجاح من 30.. عدد الساعات 129



- الرياضيات: 5 حصص.. الدرجة من 60.. النجاح من 30.. عدد الساعات 129

- الإجمالى: 30 حصة.. المجموع من 380.. النجاح من 190

المواد التى لا تضاف للمجموع للشعبتين فى 2 ثانوى:

التربية الدينية: حصتين.. الدرجة من 40.. النجاح من 20.. عدد الساعات 51.5

اللغة الأجنبية الثانية: حصتين.. الدرجة من 40.. النجاح من 20.. عدد الساعات 51.5

التربية الرياضية: حصة واحدة.. الدرجة من 10.. النجاح من 5.. 26 ساعة

التربية الوطنية: حصة واحدة.. الدرجة من 10.. النجاح من 5.. 26 ساعة

مواد الأنشطة التربوية التى يختار الطالب منها نشاطا واحدا لا يضاف للمجموع فى 2 ثانوى.. عبارة عن حصة واحدة والدرجة من 10 والنجاح من 5 وهى كالتالى:

التربية الفنية

التربية الموسيقية

الاقتصاد المنزلي

الكشافة والمرشدات

المسرح والتمثيل

الصحافة والإذاعة

خدمة المجتمع وتنمية البيئة

النشاط العلمى الإبداعي

المطالعة والمكتبات

مواد التربية المهنية فى 2 ثانوى والتى يختار الطالب منها نشاطا واحدا ولا تضاف للمجموع، وعبارة عن حصة واحدة والدرجة من 20 والنجاح من 10 وتضم:

تكنولوجيا الصناعة

تكنولوجيا الزراعة

تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات

**المواد الاساسية فى 3 ثانوى شعبة علمى علوم **

اللغة العربية: 5 حصص.. الدرجة من 80.. النجاح من 40

اللغة الأجنبية الأولى: 5 حصص.. الدرجة من 60.. النجاح من 30

الاحياء: 5 حصص.. الدرجة من 60.. النجاح من 30

الكيمياء: 5 حصص.. الدرجة من 60.. النجاح من 30

الفيزياء: 5 حصص.. الدرجة من 60.. النجاح من 30

الإجمالى: المجموع من 320.. والنجاح من 160

مواد 3 ثانوى شعبة علمى رياضة:

اللغة العربية: 5 حصص.. الدرجة من 80.. الجاح من 40

اللغة الأجنبية الأولى: 5 حصص.. الدرجة من 60.. النجاح من 30

الرياضيات: 5 حصص.. الدرجة من 60.. النجاح من 30

الكيمياء: 5 حصص.. الدرجة من 60.. النجاح من 30

الفيزياء: 5 حصص.. الدرجة من 60.. النجاح من 30

الإجمالى: المجموع من 320.. النجاح من 160



مواد 3 ثانوى شعبة أدبى:

اللغة العربية: 5 حصص.. الدرجة من 80.. النجاح من 40

اللغة الأجنبية الأولى: 5 حصص.. الدرجة من 60.. النجاح من 30

التاريخ: 5 حصص.. الدرجة من 60.. النجاح من 30

الجغرافيا: 5 حصص.. الدرجة من 60.. النجاح من 30

الاحصاء: 5 حصص.. الدرجة من 60.. النجاح من 30



الإجمالى: المجموع من 320.. والنجاح من 160

المواد غير المضافة للمجموع فى 3 ثانوى:

التربية الدينية: حصتين.. الدرجة من 40.. النجاح من 20

اللغة الأجنبية الثانية: حصتين.. الدرجة من 40.. النجاح من 20

التربية الرياضية: حصة واحدة.. الدرجة من 10.. النجاح من 5

التربية الوطنية: حصة واحدة.. الدرجة من 10.. النجاح من 5





الأنشطة التربوية فى 3 ثانوى.. يختار الطالب نشاطا واحدا بحصة واحدة والدرجة من 10 والنجاح من 5:

التربية الفنية

التربية الموسيقية

الاقتصاد المنزلي

الكشافة والمرشدات

المسرح والتمثيل

الصحافة

خدمة المجتمع وتنمية البيئة

النشاط العلمى الإبداعي

المطالعة والمكتبات

مواد التربية المهنية يختار الطالب منها مادة واحدة وتكون حصة واحدة والدرجة من 20 والنجاح من 10:

تكنولوجيا الصناعة

تكنولوجيا الزراعة

تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات.