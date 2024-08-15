نائب هاريس يوافق على مناظرة منافسه جيه دى فانس 1 أكتوبر.. وسط تجاهل الأخير

كتبت : نهال أبو السعود

وافق تيم والز حاكم ولاية مينيسوتا المرشح لمنصب نائب رئيس كامالا هاريس، دعوة من شبكة سي بي اس الامريكية لاجراء مناظرة امام جيه دي فانس مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس في الأول من أكتوبر.

رد تيم والز على اقتراح الشبكة في منشور على موقع "اكس" ليتواجه المرشحان وجها لوجه لأول مرة قبل أسابيع من يوم الاقتراع، وكتب نائب كامالا هاريس في منشور خاص بعد سبع دقائق من تغريدة سي بي اس : "اراك في الأول من أكتوبر يا جي دي فانس".

وتابع مسؤول في حملة هاريس بيانًا قال فيه إن الحملة قبلت دعوة شبكة سي بي إس لحضور مناظرة المرشح لمنصب نائب الرئيس في الأول من أكتوبر. ويتطلع الحاكم والز إلى مناقشة جي دي فانس – "إذا حضر".

على الجانب الاخر، قال مرشح ترامب، جيه دي فانس خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز مساء الأربعاء، إنه يعتزم مناظرة والز، لكنه لم يلتزم بموعد محدد، وقال: " بالتأكيد سأقوم بمناظرة مع تيم والز. لقد سمعنا للتو عن هذا الأمر قبل ثلاث ساعات، لذلك سنتحدث معهم ونحدد متى يمكننا المناظرة".

وأضاف: "أظن بشدة أننا سنكون هناك في الأول من أكتوبر، لكننا لن نجري إحدى هذه المناظرات المزيفة، حيث لا يوجد جمهور هناك بالفعل."، وتابع: "بعبارة أخرى، لن ندخل في نقاش هراء في وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة سنجري نقاشًا حقيقيًا، وإذا وافقت شبكة سي بي إس عليه، فمن المؤكد أننا سنفعل ذلك".

قالت شبكة سي بي إس نيوز يوم الأربعاء إنها دعت المرشحين لمنصب نائب الرئيس إلى المناظرة واقترحت أربعة مواعيد كخيارات: 17 سبتمبر و24 سبتمبر والأول من أكتوبر والثامن من أكتوبر، ولم يرد المتحدث باسم شبكة سي بي إس نيوز على الفور على طلب للتعليق حول ما إذا كان فانس قد استجاب للشبكة.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إن حملته وافقت على المشاركة في مناظرة لمنصب نائب الرئيس على شبكة سي بي إس نيوز، مضيفا أن فانس "تقدم بالفعل. إنه يقوم بعمل رائع." ولم يتم تحديد موعد للمناقشة، وفي الوقت نفسخ اتفق ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس على إجراء مناظرة في 10 سبتمبر تستضيفها شبكة ايه بي سي نيوز.