اليوم السابع
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مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: إيران توفر أسلحة للحوثيين يهددون بها المنطقة

الخميس، 15 أغسطس 2024 06:29 م
مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: إيران توفر أسلحة للحوثيين يهددون بها المنطقة الحوثيين
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة قالت أن إيران توفر للحوثيين أسلحة يهددون بها الأمن فى المنطقة، والحوثيون يستخدمون مسيرات من صنع إيران.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر لها بأن الخزانة الأمريكية أكد أن واشنطن تفرض عقوبات تستهدف شبكات التجارة التابعة للحوثيين وحزب الله.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

 

 







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