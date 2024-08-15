مكتبة الإسكندرية تعرض كنوز الكنيسة المعلقة من خلال سلسلة "عارف"

الإسكندرية جاكلين منير

أصدرت مكتبة الإسكندرية فيلم الكنيسة المعلقة، وذلك من خلال السلسلة الوثائقية: "عارف"، ويتناول الفيلم قصة وتاريخ واحدة من أقدم كنائس مصر وهي الكنيسة المعلقة، والتي عُرفت بهذا الاسم لأنها مشيدة فوق الحصن الروماني بمصر القديمة حصن بابليون أو كما أُطلق عليه سابقًا قصر الشمع، والذي تم بنائه في نفس موقع واحدة من محطات رحلة العائلة المقدسة، وقد شُيد سقف الكنيسة الخشبي على شكل سفينة نوح. وتشتهر هذه الكنيسة بالتناغم الحي ما بين العمارة والقيم الروحانية في بقعة تتلاقى فيها الأديان السماوية على أرض مصر.

يأتي هذا الفيلم ضمن سلسلة أفلام "عارف.. أصلك مستقبلك" والتي تم تدشينها يوم 21 يوليو 2024 في إطار فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، وهي سلسلة أفلام وثائقية تصدرها مكتبة الإسكندرية تتناول شتى مناحي التراث الثقافي والطبيعي في مصر والعالم، وذلك من خلال منظور غير تقليدي يستهدف النشء والشباب عبر محتوى بصري محترف مدعم بمؤثرات الجرافيك والرسوم ثلاثية الأبعاد لتحكي قصص من التراث المصري في إطار علمي مبسط.

ويمكن للمشاهد الاستمتاع بهذه الأفلام من خلال الرابط التالي:

https://reels.cultnat.org