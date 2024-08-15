مقتل وإصابة 12 شخصا جراء انفجار قنابل يدوية غربي باكستان

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لقى شخص واحد مصرعه فيما أصيب 11 آخرون بينهم أطفال بجروح خطيرة؛ إثر انفجار قنابل يدوية بالقرب من محطة قطار في مدينة (كويتا) غربي باكستان.

وأوضحت قناة سما تي في الباكستانية، اليوم الخميس، أن الانفجارات وقعت عندما ألقى مجهولون يستقلون دراجات نارية، قنابل يدوية على أشخاص متجمعين بالقرب من محطة القطار للاحتفال بالذكرى الـ77 للاستقلال ثم لاذوا بالفرار على الفور، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذه الانفجارات.