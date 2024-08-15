اليوم السابع
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مصدر رفيع المستوى: وفد مصر يبذل جهودا مكثفة بمفاوضات التهدئة بغزة للوصول لتوافق بين الأطراف

الخميس، 15 أغسطس 2024 09:17 م
مصدر رفيع المستوى: وفد مصر يبذل جهودا مكثفة بمفاوضات التهدئة بغزة للوصول لتوافق بين الأطراف علم مصر -أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

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قال مصدر مصري رفيع المستوى في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن الوفد الأمني المصري يبذل جهودا مكثفة فى مفاوضات التهدئة بقطاع غزة، للتوصل إلى توافق بين الأطراف. 

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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