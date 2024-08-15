مدينة الزينية توصل خطوط محطة الرفع الرئيسية لاستكمال مشروعات الصرف

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إنه بشأن مشروع الصرف الصحي لمركز ومدينة الزينية جارى العمل فى توصيل خطوط الخروج والدخول بمحطة الرفع الرئيسية بالزينية بحري، كما تم الإنتهاء من الجزء الأخير من خط الطرد بطول 120 متر، وتنفيذ الغرف الخاصة بالغسيل وتوصيله إلى المحطة، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم ومتابعة سير أعمال المشروعات القومية، ونسب التنفيذ لكل مشروع وفقاً للجداول الزمنية المقررة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية، في بيان صحفى، إنه جارى تنفيذ أعمال تجفيف للمياه الجوفية بشارع حسب الله وتجهيزه للحفر، كما جارى توصيل بعض الشوارع الفرعية بخطوط الطرد الرئيسية بالمدينة ووصل واحد كيلو متر من المواسير قطر 200 ملم الخاصة بوصلة هذه الشوارع، مؤكداً أنه تم تكثيف أعمال خطة مشروع الصرف الصحي لمركز ومدينة الزينية لضمان سيرها وفقاً للجداول الزمنية المقررة لأنهائها فى أقرب وقت.

وأشار العقيد أحمد الهوارى، إلى أن كافة الأعمال تنفذ تحت إشراف حجازي النحاس نائب رئيس المركز، والمهندس محب شوقي مدير الإدارة الهندسية بالمركز، والمهندس وائل حجاجي مدير مشروعات الأقصر بشركة المقاولون العرب فرع البحر الأحمر، ومدير مشرفين تنفيذ حسب الله أحمد محمد المقاولون العرب فرع البحر الأحمر.

وكانت قد شهدت مدينة الزينية تنظيم العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، فعاليات إجتماعاً بحضور حجازى النحاس نائب رئيس المركز، مع مسؤولي شركة المقاولون العرب فرع البحر الأحمر المنفذة لمشروع الصرف الصحي بالمركز، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بمتابعة سير أعمال تنفيذ المشروعات القومية، والوقوف على معوقات تنفيذ المشروعات.

وتم استعراض الجداول الزمنية الخاصة بكل مشروع ومعوقات تنفيذه، وطالب رئيس مدينة الزينية مسئولى كل مشروع بضرورة تكثيف الأعمال لضمان الجودة التنفيذية وتشغيل المشروع فى الوقت المقرر، حيث أكد الهوارى على أهمية إضافة المناطق والشوارع على الخرائط الغير مضافة لسرعة الانتهاء منها في الميعاد المحدد.