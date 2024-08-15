مدفعية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف حى الصبرة جنوبى مدينة غزة

محمد جمال

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلى استهدفت حى الصبرة جنوبى مدينة غزة، بحسب القاهرة الإخبارية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل جنوبى الضفة الغربية، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

ووقعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقتحم المنطقة الشرقية من نابلس بالضفة الغربية، وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إن قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة بالتزامن مع اقتحام نابلس بالضفة الغربية.

كما قامت قوات الاحتلال بنسف مربعات سكنية فى بلدة القرارة بخان يونس جنوب قطاع غزة.