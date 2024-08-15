محكمة برازيلية تحظر واتساب من مشاركة البيانات مع مجموعة ميتا لأغراض إعلانية

فاطمة شوقى

منعت المحكمة الفيدرالية في ساو باولو البرازيلية ، تطبيق المراسلة واتساب من مشاركة بيانات المستخدمين البرازيليين مع شركات أخرى تابعة لمجموعة ميتا لاستخدامها في أغراضها الخاصة، مثل الإدراج الشخصي لبيانات الطرف الثالث، الإعلانات ، بحسب بيان صادر عن الوزارة العامة الاتحادية (MPF) .

ووفقا لصحيفة أوجلوبو البرازيلية فإن الحكم ينص على أن قواعد التطبيق الخاصة بمعالجة هذه البيانات في البرازيل يجب أن تتكيف مع تلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.

وفقًا للإجراء الاحترازي، فإن واتساب Whatsapp ملزم أيضًا بإنشاء وظائف في غضون 90 يومًا تسمح للمستخدمين، من بين إجراءات أخرى، بإلغاء الاشتراك في سياسة الخصوصية التي أطلقتها المنصة في عام 2021، وتم تقديم الطلب من قبل MPF ومعهد الدفاع عن المستهلك (Idec).



وأشارت الصحيفة إلى أنه عند الاتصال عبر البريد الإلكتروني، لم تستجب ميتا وواتساب Meta وWhatsApp على الفور لطلب التعليق.



وفى الدعوى المرفوعة في منتصف يوليو، طالبت MPF وIdec بتعويض قدره 1.73 مليار ريال برازيلي عن الأضرار المعنوية الجماعية، من بين التزامات أخرى، بسبب التغييرات فى سياسة الخصوصية الخاصة بهما.