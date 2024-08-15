محافظ كفر الشيخ يتفقد مركز خدمة المواطنين التموينى المطور.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

‏تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، مركز خدمة المواطنين التمويني المطور ببندر كفرالشيخ، للتأكد من ضمان تسهيل حصول المواطنين على الخدمات التموينية، وذلك بحضور اللواء سامح العزب، مدير الإدارة العامة لمرور كفرالشيخ، والمحاسب عبدالفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، والمحاسب عادل الهابط، وكيل مديرية التموين بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

واطلع محافظ كفرالشيخ، على سير العمل داخل مركز خدمة المواطنين التمويني المطور، كما تابع إجراءات تلقي طلبات المواطنين.

قال محافظ كفرالشيخ، أن مراكز خدمة المواطنين التموينية تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية والقضاء على الطوابير أمام المكاتب، مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات التي تساعد على تسريع الإجراءات، وتقليل الوقت المستغرق في تقديم الخدمة، مما يسهم في تحقيق رضا المواطنين.

ويقدم مركز خدمة المواطنين التمويني المطور خدمات لكل ما يخص البطاقة التموينية الذكية، من إصدار بطاقة لمن يستحق الدعم، أو بدل تالف البطاقة، وبدل فاقد، إصدار فصل اجتماعي، وتحويل البطاقة من محافظة إلى أخرى، الخصم، الإلغاء، التظلمات، وذلك في إطار تسهيل خدمات استخراج البطاقات التموينية وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.



محافظ كفر الشيخ يستمع لشرح عن الخدمات المقدمة بمركز الخدمة



محافظ كفرالشيخ يتفقد مركز خدمة المواطنين التمويني المطور غرب كفر الشيخ



جانب من جولة المحافظ