محافظ جنوب سيناء بحث إقامة منطقة حرة ذات طبيعة خاصة بشرم الشيخ

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

اكد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء الفرص الاستثمارية المتميزة بالمحافظة لا سيما في مناطق الجانب الشرقي لخليج السويس، والتي يمكن الاستفادة منها في إنشاء مشروعات لوجستية ومناطق صناعية ومشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومشروعات للخدمات الملاحية، لافتا إلى إمكانية إقامة منطقة حرة ذات طبيعة خاصة بشرم الشيخ تضم العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة

جاء ذلك خلال لقاء المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورحب المحافظ بفكرة اقامة المشروع على أرض المحافظة لما تتميز به من مقومات طبيعية وطبوغرافية تساهم على نجاح المشروع مما يعود بالنفع على أبناء المحافظة.

وأشار المحافظ الى مشـروع إنشـاء محطة إنتاج الهيدروجين الاخضـر العملاق بمدينة طور سيناء ذو الاهميه العظيمه لجمهوريه مصر العربية، والذى يحظى بدعم مباشر من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تنفيذا لمتطلبات التنمية المستدامة، والثى قد سبق صدور قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء 3445 لسنة 2023 بإنشاء المجلس الوطنى للهيدروجين الاخضر ومشتقاته.

وأشار مبارك إلى أن محافظة جنوب سيناء تمتلك أيضا العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات السياحة الدينية والترفيهية والعلاجية، والتي من شأنها جذب المزيد من السياح للمحافظة.

ومن جانبه أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على حرص الوزارة على دعم جهود التنمية بمحافظة جنوب سيناء، والتي تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات الكبيرة فضلاً عن الموقع المتميز الأمر الذي يؤهلها لتكون مركزاً استثماريا وسياحيا ولوجستياً متميزا، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من هذه المقومات وتحويلها لمشروعات ملموسة تسهم في خلق المزيد من فرص العمل وزيادة مساهمة المحافظة في الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت الخطيب إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لمحافظة جنوب سيناء لتحقيق أقصى استفادة من مقوماتها الاستثمارية والسياحية واللوجستية بما يسهم في رفع الكفاءات الإنتاجية بالمحافظة.