محافظ المنوفية يتابع أعمال الرصف والتطوير بعدد من الطرق .. صور

المنوفية – محمود شاكر

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة متابعة المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بمختلف القطاعات ومواصلة جهود التغيير والبناء الشامل للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للأهالي تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال الرصف والتطوير بطريق " منوف – سرس " بطول 870 تنفيذ مديرية الطرق، وأعمال الرصف المتكاملة بشارع المحطة والتي تضمنت قطع الفرمة وتركيب البلدورات وبلاعات الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحى تمهيداً لأعمال الرصف النهائية، وكذا أعمال تغطية مصرف منوف لإقامة موقف نموذجي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا أعمال قطع الفرمة بطريق المنطقة الصناعية بطول 1200، وكذا أعمال قطع الفرمة بشارع عبد المحسن الصباحي تمهيداً لاعمال الرصف وذلك ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بشوارع المدينة لتحسين جودة الحياة اليومية للأهالي، كما تابع الأعمال الإنشائية لموقف قويسنا النموذجي الجديد المقام علي مساحة 2 فدان وذلك في إطار خطة المحافظة على القضاء علي الأسواق والمواقف العشوائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل جادة للشباب للحد من البطالة .

وأكد محافظ المنوفية على ضرورة التواجد الميدانى بمواقع العمل بصفة مستمرة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والتواصل المباشر مع الجهات المنفذة لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول، موضحاً بأن المحافظة تتبنى خطة طموحة للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات الخدمية والتنموية.



استكمال اعمال انشائية



رصف في طريق منوف



اعمال انشائية في قويسنا