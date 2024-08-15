محافظ القليويبة يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 95.3%

القليوبية إبراهيم سالم

اعتمد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2023 / 2024، بنسبة بنجاح 95.3% للطلاب النظاميين ونسبة نجاح 96.4% للإعدادية المهنية، بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية بالقليوبية، حيث تقدم للامتحان الدور الثانى 20631 حضر منهم 18730 ونجح منهم 17855 طالبًا وطالبة.

وكان قد اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية السابق نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى بنسبة 81.6%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 78.88% بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات فى سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.