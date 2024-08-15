محافظ الغربية: زراعة 41 ألف و522 شجرة بمراكز ومدن قرى المحافظة

الغربية محمد طارق

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن المحافظة قامت بزراعة 41522 شجرة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وبالجهود الذاتية ومشاتل المراكز والمدن.

وأشار إلى أن حرص المحافظة على الإهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة والفرعية، وعلى جانبي الطرق العامة؛ ورفع كفاءة الجزر الوسطي علي المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة، وذلك لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين ولإضافة اللمسات الجمالية علي الشوارع والميادين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

ووجه المحافظ بمتابعة ماتم زراعته بالمبادرة الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة»، والتأكد من إتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي تم زراعتها، والاستفادة منها والمتابعة المستمرة لها والحفاظ عليها ورعايتها، وزراعة جميع محاور الطرق والطرق الرئيسية، والميادين، ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق وكذا المناطق الصناعية والاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بنطاق الجهات الحكومية، واستكمال تجميل الميادين ورفع كفاءتها على مستوى المحافظة، داعياً المواطنين ومنظمات المجتمع المدني بالمشاركة بزراعة الأشجار في الحدائق والمنازل وزيادة المسطحات الخضراء في إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» للحفاظ على البيئة ومواجهة تغيرات المناخ.



