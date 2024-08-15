محافظ الشرقية يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للإعدادية بنسبة نجاح 87.13 %

الشرقية - إيمان مهنى

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 بنسبة نجاح 87.13 %.

ونتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 91.24 %، حيث تقدم للامتحان 304 طالبا وطالبة حضر منهم 251 ونجح منهم 229 طالبا وطالبة، ونتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 100%.

وهنأ محافظ الشرقية الناجحين وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات وتحقيق النجاح المشرف لهم ولذويهم متمنياً لهم التوفيق وتحقيق ما تصبو إليه نفوسهم مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.

ومن جانبه، أوضح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تقدم لإمتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 18782 طالب وطالبة حضر منهم 16780 ونجح منهم 14621 طالب وطالبة.