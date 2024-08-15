اليوم السابع
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محافظ الجيزة: رصدنا بالخطة الاستثمارية 2024 مشروعات متعددة بحوالى مليار جنيه

الخميس، 15 أغسطس 2024 02:58 م
محافظ الجيزة: رصدنا بالخطة الاستثمارية 2024 مشروعات متعددة بحوالى مليار جنيه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
كتبت – مرام محمد

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كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن الخطة الاستثمارية لهذا العام سوف تشمل تنفيذ مشروعات عديدة ومتنوعة فى مختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة، تقدر بحوالى مليار جنيه، قائلًا: "إحنا رصدين بـ الخطة الاستثمارية المعتمدة هذا العام مشروعات متعددة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن أن شاء الله ربنا يوفقنا ونحققها".

جاءت تصريحات محافظ الجيزة خلال مؤتمر صحفى عقده، اليوم الخميس، بديوان عام محافظة الجيزة، بحضور عدد من ممثلى الصحف والقنوات.

وتفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، صباح اليوم، نسب تنفيذ أعمال طلاء العقارات المطلة على الطريق الدائرى ومدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الفنية فى أعمال الدهانات بنطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية.

وكرم المحافظ، أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية من أبناء محافظة الجيزة المتفوقين على مستوى الجمهورية، تشجيعًا وتحفيزًا لهم وتقديرًا لما حققوه من نجاح وتفوق.







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