محافظ الجيزة: إقامة أسواق حضارية آلية لمواجهة الإشغالات

كتبت – مرام محمد

كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن خطة المحافظة للتصدي لـ إشغالات وتعديات المحال والمقاهي والأكشاك والباعة الجائلين على الطريق العام، باعتبارها إحدى أبرز مشاكل المحافظة.

جاءت تصريحات محافظ الجيزة خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، بديوان عام محافظة الجيزة، بحضور عدد من ممثلى الصحف والقنوات.

وقال المحافظ: "مواجهة الإشغالات تعتمد على مجموعة من العوامل، منها ثقافة المواطن، ودورنا كمحافظة فرض النظام والانضباط، من خلال عمل محاضر للمخالفين وإصدار قرارات غلق وتشميع وفق القانون، إلى جانب إنشاء أسواق حضارية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير البديل الحضاري للبائعين".

وتابع: "وزارة التنمية المحلية وجهت برصد وحصر كل الأراضي الشاغرة في الأماكن المزدحمة، التي يوجد بها باعة جائلين، لاستغلالها في إقامة سويقات حضارية".

وأعلنت المحافظ خلال المؤتمر، تعيين رئيس جديد لجهاز السرفيس بمحافظة الجيزة، قائلًا: "النهاردة أول يوم لقائد سرفيس جديد، وكان لابد من تغيير الدماء، وتم تعيين لواء مرور سابق، متخصص".

وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية لهذا العام سوف تشمل تنفيذ مشروعات عديدة ومتنوعة فى مختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة، تقدر بحوالي مليار جنيه، قائلًا: "إحنا رصدنا بالخطة الاستثمارية المعتمدة هذا العام مشروعات متعددة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن إن شاء الله ربنا يوفقنا ونحققها".