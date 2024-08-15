الأقصر – أحمد مرعى

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، صباح اليوم الخميس، أعمال إنشاء المبنى الجديد لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بحضور اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، والمهندس عصام شحاتة مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وقدم مدير الأبنية التعليمية شرحاً مفصلاً للمبنى المقرر تسليمه خلال الشهر المقبل لانتهاء الأعمال الإنشائية به بنسبة 90%، كما وصلت التكلفة الإنشائية للمبنى 18 مليون جنيه، وهو مقام على مساحة 550 مترا، ويتكون من بدروم و5 أدوار مكررة، وأن المبنى يستوعب كل الموظفين والزائرين ومصمم بمعايير حديثة.

فيما قال وكيل وزارة التربية والتعليم إن مبنى المديرية الحالى سيتم تحويله إلى مدرسة للقضاء على الكثافة الطلابية بالمحافظة، ومن جانبه أشاد محافظ بمبنى مديرية التربية والتعليم الجديد مشدداً على ضرورة الانتهاء من تسليمه فى الوقت المحدد.

وكان قد التقى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، مع الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، ووفد من الوزارة بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، حيث بحث المحافظ مع مساعد الوزير ووفد الوزارة، خطط دعم السياحة وتنشيطها بالمحافظة ومنظومة التحول الرقمي، وزيادة عدد الليالي التي يقضيها السائح بالأقصر.

كما ناقش المحافظ مع الوفد الأفكار والمقترحات الخاصة بتنمية وتطوير المناطق الأثرية والسياحية وزيادة الفعاليات والانشطة الترويجية وجذب الاستثمارات السياحية بما يسهم في رفع معدلات الإشغال السياحي بالمحافظة، وأكد المحافظ ترحيبه بأية مقترحات وأفكار جادة من شأنها تحفيز الجهود لفتح أسواق جديدة وتنويع المنتج السياحي للعمل على زيادة نسب الإشغال ورفع معدلات الزيارات إلي الأقصر بما يسهم في إحداث حالة رواج ونشاط سياحي بالمحافظة.



إنشاءات مبنى مديرية التربية والتعليم الجديد بتكلفة 18 مليون جنيه



محافظ الأقصر يتفقد إنشاءات مبنى مديرية التربية والتعليم الجديد