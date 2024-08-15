ليتوانيا ترسل حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

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أعلنت ليتوانيا، اليوم الخميس، أنها أرسلت حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا كجزء من الدعم الذى تقدمه ليتوانيا للجيش الأوكراني.



وذكرت وزارة الدفاع الليتوانية - بحسب ما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) - أنه "فى إطار الدعم العسكرى الذى تقدمه ليتوانيا للجيش الأوكراني، تسلمت أوكرانيا اليوم الخميس معدات؛ شملت: شاحنات تحميل ومقطورات وأسرّة قابلة للطي".



وأضافت أنه "سيتم نقل 14 ناقلة جند مدرعة من طراز /M113/، إلى جانب أنظمة دفاع جوى قصيرة المدى وصواريخ وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار وبنادق وغير ذلك، إلى أوكرانيا خلال شهر أغسطس الجارى".



يُذكر أن ليتوانيا قدمت لأوكرانيا، منذ بداية الحرب، دعما عسكريا بأكثر من 641 مليون يورو.