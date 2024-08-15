كيف تحصل على فتوى مكتوبة من دار الإفتاء؟

كتب لؤى على

حددت دار الافتاء خطوات الحصول على الفتاوى المكتوبة، حيث يتم التواصل مع الإدارة العامة للفتوى المكتوبة عن طريق العديد من الطرق الميسرة، وهي كالتالي:-

-الحضور إلى أحد مقرات دار الإفتاء المصرية (القاهرة -الإسكندرية -أسيوط).

- يتم طرح السؤال أمام أحد أمناء الفتوى بالإدارة العامة للفتوى الشفوية.

- في حالة طلب فتوى مكتوبة يتم الإحالة إلى الإدارة العامة للفتوى المكتوبة.

- يقوم السائل بتحرير طلب الفتوى بخط يده يتضمن موضوع السؤال.

ويراعى في طلب الفتوى المكتوبة ما يلي:

1- أن يكون السؤال موجهًا إلى دار الإفتاء المصرية.

2- أن يكون واضحًا مستوفي المعلومات المطلوبة في تصوير واقعة السؤال، ووصف موضوعه وصفًا دقيقًا خاصة إذا كان عن حالة شخصية لا يمكن معرفة واقعها إلا عن طريق مقدم الطلب.

3- ألا تكون مسألة نزاعيه تحتاج إلى حضور طرف آخر.

4- الطلبات المقدمة حضوريًّا ﺑﺎﺳﻢ الهيئات والمؤسسات المختلفة يراعى تقديم توكيل أو تفويض.