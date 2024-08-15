اليوم السابع
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الخميس، 15 أغسطس 2024 08:58 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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كيف تحصل على فتوى مكتوبة من دار الإفتاء؟

الخميس، 15 أغسطس 2024 08:00 ص
كيف تحصل على فتوى مكتوبة من دار الإفتاء؟ دار الإفتاء -أرشيفية
كتب لؤى على

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حددت دار الافتاء خطوات الحصول على الفتاوى المكتوبة، حيث يتم التواصل مع الإدارة العامة للفتوى المكتوبة عن طريق العديد من الطرق الميسرة، وهي كالتالي:-

-الحضور إلى أحد مقرات دار الإفتاء المصرية (القاهرة -الإسكندرية -أسيوط).

- يتم طرح السؤال أمام أحد أمناء الفتوى بالإدارة العامة للفتوى الشفوية.

- في حالة طلب فتوى مكتوبة يتم الإحالة إلى الإدارة العامة للفتوى المكتوبة.

- يقوم السائل بتحرير طلب الفتوى بخط يده يتضمن موضوع السؤال.

 

ويراعى في طلب الفتوى المكتوبة ما يلي:

1- أن يكون السؤال موجهًا إلى دار الإفتاء المصرية.

2- أن يكون واضحًا مستوفي المعلومات المطلوبة في تصوير واقعة السؤال، ووصف موضوعه وصفًا دقيقًا خاصة إذا كان عن حالة شخصية لا يمكن معرفة واقعها إلا عن طريق مقدم الطلب.

3- ألا تكون مسألة نزاعيه تحتاج إلى حضور طرف آخر.

4- الطلبات المقدمة حضوريًّا ﺑﺎﺳﻢ الهيئات والمؤسسات المختلفة يراعى تقديم توكيل أو تفويض.







دار الافتاء

فتوى

الفتوى المكتوبة

مفتى الجمهورية




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