قوافل لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شكلت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طارق لطفى مدير المديرية، لجانا مكثفة استمراراً للحملة القومية الثانية لعام 2024، للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بمحافظة الأقصر، وذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وفى هذا الصدد تشكلت لجنة التحصين التابعة لوحدة الحلة البيطرية بإسنا برئاسة الدكتور محمد السيد رئيس الوحدة، ولجنة التحصين التابعة لوحدة النمسا البيطرية بإسنا برئاسة الدكتورة بسمة نادر الطبيبة بوحدة النمسا البيطرية، ولجنة التحصين التابعة لوحدة العشى البيطرية برئاسة الدكتور فيصل يوسف رئيس الوحدة.

وتزامنا مع الحملة القومية الثانية لعام 2024 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، قامت الدكتورة ياسمينة الصغير طبيبة وحدة نجع سعيد البيطرية بإسنا، بعقد الندوة الإرشادية البيطرية بوحدة طب الأسرة بنجع سعيد في إسنا، حيث تم الحديث فى الندوة الإرشادية البيطرية عن توعية الحضور بأهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتوعية بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة في الثروة الحيوانية، وكذلك التوعية بطرق الوقاية من هذه الأمراض الوبائية والتى يأتى فى مقدمتها تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد المرض.

وتشكلت لجان أخرى بإدارات إسنا والطود وأرمنت والزينية والبياضية والأقصر والقرنة البيطرية، وناشدت مديرية الطب البيطرى بالأقصر بقيادة الدكتور طارق لطفى مدير المديرية كل مربي وتجار الماشية بأهمية وضرورة تعاونهم مع هذه اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.



الفرق البيطرية خلال عمليات تحصين الماشية بالأقصر



بيطرى الأقصر تشكل عدد من اللجان لتحصين الماشية



تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع



جانب من تحصين الماشية بالأقصر