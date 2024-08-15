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عضو "السيادة السودانى" للقاهرة الإخبارية: الميليشيا لم تلتزم بتنفيذ بنود اتفاق جدة

الخميس، 15 أغسطس 2024 09:58 م
عضو "السيادة السودانى" للقاهرة الإخبارية: الميليشيا لم تلتزم بتنفيذ بنود اتفاق جدة الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة السوداني
كتب محمد شرقاوى

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قال الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة السوداني، إن الحرب المندلعة في السودان تدور مع فصيل تمرد على القوات المسلحة السودانية.

وأضاف "جابر"، في لقاء مع الإعلامية آية لطفي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "انتهت المباحثات في جدة بتوقيع اتفاق يضمن حماية المدنيين ويتماثل تماما مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، حيث وافقت القوات المسلحة آنذاك على إرسال وفد للوصول إلى اتفاق".

وتابع عضو مجلس السيادة السوداني: "ولكن، لم تلتزم الميليشيا بتنفيذ بنود الاتفاقية، وهو ما استمر لأكثر من عام، وأخيرا، وصلت دعوة من أمريكا لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بإرسال وفد عسكري إلى جنيف على أن يكون برتبتة رفيعة لاتخاذ قرارات دون قيادة، وأن تبدأ المباحثات في 14 أغسطس".







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