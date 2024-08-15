طوله 1850 مترا.. 10 معلومات عن ممشى أهل مصر فى بنها

فريق المحافظات

واصلت محافظة القليوبية العمل على استكمال المشروع القومى لإنشاء ممشى أهل مصر بمدينة بنها، ليكون متنفسا لأبناء المحافظة والمدينة، كما يعمل على توفير العديد من فرص العمل للشباب من الجنسين بالمحافظة، من خلال استئناف الحملة المكبرة لإزالة التعديات على حرم نهر النيل بنادى المعلمين ونادى الزراعين، لاستكمال أعمال إنشاء المرحلة الأخيرة من ممشى أهل مصر بطول 550 مترا، وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول المشروع، والتى جاءت على النحو التالى..

- ممشى أهل مصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية من المشروعات الخدمية المتميزة التى تم تنفيذها لتكون متنفسا للمواطنين.

- يبلغ طول مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل 1850م .

- تم الانتهاء من أعمال المرحلة الثالثة (ج) من أمام مجلس مدينة بنها إنتهاءً بنادي الشرطة بطول 450م بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه.

- الانتهاء من أعمال صب الحوائط الخرسانية لحوائط الممشى بمنطقة معدية بطا وصب الأرضيات وبلاط الانترلوك والتشجير.

- يبلغ طول المرحلة الثانية (ب) مع المرحلة الأولى (أ) 850م بتكلفة 17 مليون جنيه.

- تم الانتهاء منهما حيث تمت زراعة الأشجار وإنشاء مقاعد للمواطنين وجاري تجليد أحواض الأشجار بالرخام وتشغيل شبكة الري.

- تم البدء في تجهيز المرحلة الرابعة (د) والتي تمتد من نادي الشرطة حتى محطة المياه بطول 550 م.

- محافظ القليوبية تسعى لاستغلال أقصى ما يمكن من مساحات لإقامة مشروعات عربات طعام ومشروبات للشباب للمساهمة في خلق فرص عمل.

- الممشى يعمل على إيجاد موارد للمحافظة.

- ممشى أهل مصر يتم تنفيذه وفق رؤية تستهدف الارتقاء بمستوى جودة البيئة وتجميل الواجهة النيلية وإقامة أنشطة ترفيهية متنوعة تلبية لاحتياجات المصريين.