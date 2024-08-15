ضبط 238 مخالفة متنوعة فى مجال المخابز والأسواق بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن على حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية عن القيام بحملات متنوعة من المديرية (الرقابة التموينية - البيوع التجارية - الرقابة التجارية)، والإدارات التابعة لها: (مركز ميت غمر، تمي الأمديد، بندر ميت غمر، منية النصر، أجا، شربين، دكرنس، المنزلة، بلقاس، طلخا).

وأفاد وكيل الوزارة بناء على التقرير المعروض عليه من المنسق الإعلامى للمديرية الدكتور أحمد أبو الغيط، معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام بتحرير المخالفات التالية:

في مجال الرقابة على المخابز تم المرور على 350 مخبزا، وتم تحرير 155 مخالفة كالآتي..

• محضر عدم تمكين من تجميع بطاقات.

• محضر عدم إعطاء بون صرف.

• 2 محضر تجميع دقيق بقيمة 11 شيكارة.

• 2 محضر انتهاء من الإنتاج.

• 2 محضر امتناع عن سداد الفروق التموينية.

• 2 محضر غلق بدون إذن.

• 3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين.

• 12 محضر عدم وجود سجل تفتيش.

• 11 محضر عدم وجود قائمة بيانات.

• 17 محضر تصرف في دقيق بقيمة 43 شيكارة.

• 46 محضر نقص وزن ما بين (6 - 24) جم.

• 56 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

في مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 83 مخالفة كالآتي..

• 37 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

• 25 محضر عدم وجود شهادة صحية.

• 8 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر).

• 5 محاضر عمل أوكازيون بدون تصريح.

• 4 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية (تاجر تمويني).

• سلع تبديد حرز بقيمة ( 20 شيكارة).

• محضر تصرف في سلع تموينية بقيمة 11732 جنيها (تاجر تمويني).

• 2 محضر تجميع سلع تموينية بقيمة 6832 جنيها (تاجر تمويني).

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وعلى تعليمات علي حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبالتعاون والتنسيق مع العميد، مدير مباحث التموين، ومدير جهاز حماية المستهلك الفرع الإقليمي، ومدير هيئة سلامه الغذاء بالدقهلية، وبمتابعة كلاً من: محمد زغلول، مدير عام الرقابة، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شئون التجارة الداخلية، بالتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء في دائرة محافظة الدقهلية.