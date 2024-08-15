ضبط مصنعين لتصنيع المبيدات الزراعية بدون ترخيص

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط مصنعين لإنتاج وتصنيع الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية "بدون ترخيص" بالقليوبية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بتصنيع وإنتاج الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية وإدارة مصنعين عشوائيين "بدون ترخيص" بإستخدام مواد خام "مجهولة المصدر" وذلك بالمنطقة الصناعية بمنطقة الخانكة بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافهما تنسيقاً ومديرية أمن القليوبية ، وتم ضبط المديران المسئولان عنهما، بإجمالى مضبوطات (197,160 طن مواد خام لتصنيع الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية ومنتجات نهائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.