اليوم السابع
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الخميس، 15 أغسطس 2024 12:50 م
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ضبط قضايا إتجار بالعملة بقيمة 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

الخميس، 15 أغسطس 2024 12:00 م
ضبط قضايا إتجار بالعملة بقيمة 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







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