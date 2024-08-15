اليوم السابع
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الخميس، 15 أغسطس 2024 02:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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صاحب كيان تعليمى وهمى بالظاهر يعترف: نصبت على الطلاب بشهادات مزيفة للتوظيف ‎

الخميس، 15 أغسطس 2024 02:00 ص
صاحب كيان تعليمى وهمى بالظاهر يعترف: نصبت على الطلاب بشهادات مزيفة للتوظيف ‎ شهادات مزورة- أرشيفية
كتب سليم على

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أدلى شخص أمام النيابة العامة فى القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين، بمنطقة الظاهر.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم أدار كيانا تعليميا بدون ترخيص، للنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى المدارس والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، وكذا الترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى

وأشارت التحقيقات إلى أنه تم ضبط المتهم بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" - أكلاشيه ومطبوعات دعائية خاصين بالكيان.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية فى الظاهر ، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون.

 







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