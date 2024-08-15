شبكة إخبارية: أوكرانيا أبقت خطط هجوم كورسك سرية عن الغرب

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قالت شبكة "البلقان" الإخبارية، إن أوكرانيا لم تشارك في أي تفاصيل عن العملية العسكرية في منطقة كورسك الحدودية مع شركائها الغربيين، حتى بدأت تنفيذ العملية.

وأوضح مسئول غربي أن أوكرانيا درست عدة خيارات لهجوم من شأنه أن يفاجئ روسيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان، عندما سُئلت عما إذا كانت كييف قد حذرت واشنطن قبل الهجوم وما إذا كانت الولايات المتحدة تساعد كييف في هذا الصدد: "بالتأكيد لا".

وأضافت جان: "لا، لم يكن لنا أي علاقة بهذا الأمر، هذا شيء يتحدث عنه الأوكرانيون بشأن عملياتهم العسكرية.. لم تتغير سياستنا في هذا الشأن".

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "ما سنستمر في القيام به، كما فعلنا خلال العامين الماضيين، هو الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالمساعدة التي تحتاجها".

ويمتنع الغرب عن إجراء أي تقييمات محددة لعملية القوات المسلحة الأوكرانية، في الوقت الحالي، لكنه يعتبر أنه من غير المرجح أن تتمكن القوات الأوكرانية من الاحتفاظ بالأراضي الروسية، بحسب الشبكة.

وأطلع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على معركة كورسك في 14 أغسطس، وناقش أيضا إنتاج الأسلحة وإمدادات الأسلحة.

وقال كوليبا إنه خلال محادثته مع بوريل، ركز على خطوات لتوسيع نطاق التعاون بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في تصنيع الأسلحة وتسليمها.

وأضاف كوليبا دون الخوض في التفاصيل: "أبلغت جوزيب أيضا بتفاصيل عملية أوكرانيا في منطقة كورسك".

ويقول أوليكساندر سيرسكي القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، إن القوات المسلحة سيطرت على حوالي ألف كيلومتر مربع من الأراضي الروسية، وأن قوات الدفاع الأوكرانية تسيطر على 74 مستوطنة في منطقة كورسك الروسية.

وقال سيرسكي، في تصريحات صحفية: "تواصل القوات المسلحة الأوكرانية تنفيذ العملية في إقليم كورسك، وتقدمت قواتنا من كيلومتر واحد إلى ثلاثة كيلومترات في بعض المناطق، وتمت السيطرة على 40 كيلومترا مربعا، وحتى اليوم، لا تزال 74 مستوطنة تحت سيطرتنا.. القتال مستمر على طول خط المواجهة.. الوضع تحت السيطرة على الرغم من كثافة القتال".

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان: "الغرض من غارة قوات الدفاع الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية ليس الاستيلاء على أراضٍ أجنبية، بل الحفاظ على أرواح الأوكرانيين وحماية أراضيها من الهجمات الروسية.. تصرفات أوكرانيا مشروعة تماما لأن القوات المسلحة لا تنتهك القانون الإنساني الدولي".