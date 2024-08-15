شاهد لحظة اندفاع المياه للنيل بعد فتح بوابات السد العالى.. فيديو

أسوان - عبد الله صلاح

حصل "اليوم السابع" على مقطع فيديو مصور للحظة خروج المياه واندفاعها من السد العالى لمجرى نهر النيل بقوة بعد فتح بعض بوابات السد.

وفتح بوابات السد العالى - بحسب مصادر بوزارة الرى - يتم من فترة لأخرى لتخفيف ضغط المياه على جسم السد، عند زيادة منسوب المياه فى بحيرة ناصر، وهو ما حدث الآن بسبب السيول والأمطار التى تشهدها المنطقة الجنوبية سواء فى دولة السودان أو الممتدة لجنوب مصر حيث مدينتى أبو سمبل وأسوان.



ويعد مشروع إنشاء السد العالى أعظم مشروع هندسى فى القرن العشرين، وأهم منشأ مائى فى مصر، ونظم السد العالى عملية الرى وحمى مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات.

وتم اتخاذ قرار بناء السد العالى فى عام 1953 بتشكيل لجنة لوضع تصميم للمشروع، وتم وضع تصميم السد العالى فى عام 1954 بإشراف المهندس موسى عرفة والدكتور حسن زكى بمساعدة عدد من الشركات العالمية المتخصصة.



وتم توقيع اتفاقية بناء السد العالى فى عام 1958 ووضع حجر الأساس فى عام 1960، إذ تحتفل مصر يوم 9 (يناير) 1960 بذكرى وضع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حجر الأساس للسد العالى، والذى أصبح عيدا قوميا لمحافظة أسوان "جنوب مصر".