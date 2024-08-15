زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر بسبب عدم سداده نفقة المرافق طوال 17 شهرا

كتبت أسماء شلبي

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالتخلف عن سداد حقوقها الشرعية ونفقاتها من نفقة مرافق طوال 17 شهر، وهجرها وأولادها، لتؤكد الزوجة:" دمر حياتي ورفض التواصل معي وكاد أن يتسبب في طردنا من المسكن".

وطالبت الزوجة زوجها بسداد 11 ألف جنيه مصروفات مرافق، بخلاف نفقة شهرية 9 آلاف جنيه، وادعت تعرضها للتهديد والضرب علي يديه لإجبارها علي التنازل عن حقوقها الشرعية، وقدمت تقارير طبية تفيد ما لحق بها من إصابات.

وأكدت الزوجة:" زوجي شهر بسمعتي وانهال علي بالسب والقذف، ورفض حل الخلافات ودياً، وترك أطفاله يتسولون النفقات، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته، فبعد 14 سنه زواج خرجت بالملابس التي ارتديها من منزلي لم أحصل علي جنيه واحد من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما أقمت دعاوي ضده لإجباره علي السداد لم أسلم من عنفه".

وتابعت:" لم أتخيل أن ينتهي زواجي بتلك الطريقة، انهال علي زوجي بالضرب المبرح في الشارع، وحاول إجباري علي إلا توقيع أوراق بالتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأري العذاب علي يديه إلا أنني تحملت من أجل أولاده، وقمت مؤخرا بتحرير محاضر لإثبات الواقعة وعنفه ضدي، وضغطه علي بالاولاد، لأعيش خلال الشهور الأخيرة في جحيم بعد أن واصل ملاحقته لى لتهديدي للتنازل عن حقوقي".



