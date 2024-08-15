روسيا تعلن حالة الطوارئ فى بيلجورود بعد هجوم أوكرانيا

وكالات

قال وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف، الخميس، إن الوزارة أعلنت حالة طوارئ من المستوى الاتحادي في منطقة بيلجورود التي تقع على الحدود مع كورسك التي تتعرض لهجوم أوكراني.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، أضاف "الوضع في المنطقة لا يزال معقداً ومتوتراً. وبسبب الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة الأوكرانية على منطقة بيلجورود، تضررت المنازل ومرافق البنية التحتية مع سقوط جرحي وقتلى من المواطنين".

وكان قد أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن أوكرانيا غزت منطقة كورسك، لزعزعة استقرار روسيا وتحسين موقفها فى محادثات وقف إطلاق النار، لكن الهجوم يجعل إجراء محادثات السلام أقل احتمالا.

وجاءت تصريحات بوتين، حسبما أفادت شبكة "البلقان" الإخبارية، خلال اجتماعه مع كبار المسئولين الأمنيين لمعالجة الهجوم عبر الحدود المستمر من قبل القوات الأوكرانية على منطقة كورسك الروسية، وأثار التوغل الذي شهد سيطرة القوات الأوكرانية على 28 مستوطنة داخل الأراضي الروسية، استجابة غاضبة من الكرملين.

والتقى القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، أوليكساندر سيرسكي بالرئيس فولوديمير زيلينسكي، وقال "إن القوات المسلحة الأوكرانية تسيطر الآن على ألف كيلومتر مربع من الأراضي الروسية، وتقول تقارير منفصلة إن قوات الدفاع الجوي شوهدت أيضا في منطقة بيلجورود المجاورة إلى الشمال من منطقة كورسك.