رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد انتظام العمل داخل الموقف الغربى بالمدينة

دمياط معتز الشربيني

تفقد اليوم الخميس، الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، انتظام الخدمة بالموقف الغربى لسيارات الأجرة والسرفيس بالمدينة، والاطمئنان على التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة بعد قرار لجنة التسعير التلقائي الأخير، ومواجهة كافة المخالفات في هذا الشأن.

استوقف رئيس الجهاز، خلال الجولة عدد من المواطنين، مستفسرا منهم عن مدى التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، ومدى توافر السيارات، مؤكدا لهم أن يكونوا إيجابيين، ويشاركون الجهاز فى متابعة ورصد المخالفات والإبلاغ عن السيارات المخالفة، حيث إنهم عنصر رئيسى فى الحل، والتشديد عليهم بعدم الرضوخ لأى محاولة استغلال، أو دفع أى زيادة فى تعريفة الركوب المقررة.

كما أكد رئيس الجهاز على مسئولي الموقف بضرورة التأكيد على السائقين بوضع ملصقات التعريفة المقررة، والتشديد على السائقين بالالتزام بخطوط السير وعدد الركاب، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ووفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

ووجه رئيس الجهاز بضرورة التزام سائقي السيارات بأماكن الانتظار المخصصة، وعدم التواجد خارج الموقف لتجنب حدوث أى تكدس يعيق حركة المرور، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة بالموقف والمنطقة المحيطة به، وإزالة أي إشغالات أو باعة جائلين من الموقف والتعامل بحسم للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال بالمدينة.