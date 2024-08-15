رئيس الوزراء:ندعم توطين صناعة السيارات الكهربائية والاستفادة من البحث العلمى

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فخره بما تم في رالي السيارات الكهربائية، قائلا: "هذا الرالي في مجال بناء قدرات مصممي سيارات الكهرباء من شباب كلية الهندسة وأشعر بالفخر وأنا بشوف شباب المهندسين وهما بيعملوا حاجات بهذا الشكل الجميل".

وأضاف مصطفى مدبولي، خلال كلمته بافتتاح رالي السيارات الكهربائية، أن هذا الجهد يأتي في إطار أننا كدولة نشجع تعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعة والاستفادة من مخرجات البحث العلمي ودعم تحويل البحوث التطبيقية لمنتجات على الأرض.

وتابع: "نقدم كل الدعم للشباب للابتكار والاختراع بما يحقق من مشروعات وفي اهتمام بصناعة السيارات وتوطينها خلال الفترة القادمة وعلى الأخص موضوع السيارات الكهربائية، وكل ده بيخدم مجالات التنمية المتكاملة في إطار رؤية مصر 2030 ودعم المبتكرين في قطاع البحث العلمي والتكنولوجيا ودمجها في جميع القطاعات".

