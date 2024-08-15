اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 أغسطس 2024 10:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء:ندعم توطين صناعة السيارات الكهربائية والاستفادة من البحث العلمى

الخميس، 15 أغسطس 2024 08:50 م
رئيس الوزراء:ندعم توطين صناعة السيارات الكهربائية والاستفادة من البحث العلمى رئيس الوزراء
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فخره بما تم في رالي السيارات الكهربائية، قائلا: "هذا الرالي في مجال بناء قدرات مصممي سيارات الكهرباء من شباب كلية الهندسة وأشعر بالفخر وأنا بشوف شباب المهندسين وهما بيعملوا حاجات بهذا الشكل الجميل".

وأضاف مصطفى مدبولي، خلال كلمته بافتتاح رالي السيارات الكهربائية، أن هذا الجهد يأتي في إطار أننا كدولة نشجع تعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعة والاستفادة من مخرجات البحث العلمي ودعم تحويل البحوث التطبيقية لمنتجات على الأرض.

وتابع: "نقدم كل الدعم للشباب للابتكار والاختراع بما يحقق من مشروعات وفي اهتمام بصناعة السيارات وتوطينها خلال الفترة القادمة وعلى الأخص موضوع السيارات الكهربائية، وكل ده بيخدم مجالات التنمية المتكاملة في إطار رؤية مصر 2030 ودعم المبتكرين في قطاع البحث العلمي والتكنولوجيا ودمجها في جميع القطاعات".
 







رالى السيارات الكهربائية

مهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين

مهرجان العلمين 2024

حفلات العلمين اليوم

اسعار حفلات العلمين

حفلات مهرجان العلمين

حفلات العلمين

جدول حفلات العلمين

حجز حفلات العلمين

كيفية حجز تذاكر العلمين

موقع حجز تذاكر العلمين

اليوم السابع بلس

فعاليات مهرجان العلمين

رئيس الوزراء

تصريحات رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة